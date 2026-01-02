English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • EPFO: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

EPFO: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

eps pension update: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ? ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 2, 2026, 06:33 PM IST
  • ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
  • ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?

EPFO: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

eps pension hike: 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ. 5,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ, 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೌಕರರ ಭರವಸೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ₹500 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!?‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ  

 ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು 5,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಮೊತ್ತ 1,000 ರೂ. ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪಿಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಖಾತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಜಮಾ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

 ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 2,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 3,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದು 5,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಹ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 

ಈ ಹಿಂದೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ₹500 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!?‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ  

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

epfo big reliefEPFOprivate sectoon employees5 times increase likely in Minimum Monthly PensionMinimum Monthly Pension

