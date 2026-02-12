English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌

epfo big update: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ (EPS) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜೀವಮಾನದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 58 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಲುಪಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 12, 2026, 11:37 AM IST
  • ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು
  • ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿ (ಇಪಿಎಸ್) ಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ

Trending Photos

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಗಾಯಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!
camera icon5
Michael Bracewell
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಗಾಯಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಲಾಭ?
camera icon6
Gold
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಲಾಭ?
ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon5
Kumbh Sankranti 2026
ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.. ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿ (ಇಪಿಎಸ್) ಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ, ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತವು ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಮಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು, EPFO ​​ಎರಡು ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಷರತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ "ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ"ಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು. ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ನಡುವೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಸೇವಾ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಗೆ ಎಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಅನ್ನು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಷರತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ 10 ವರ್ಷಗಳ ಉಳಿತಾಯ, 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಮಾನದ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 

ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯ ಶೇಕಡಾ 8.33 ರಷ್ಟು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 50 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು "ಮುಂಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೌಕರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇವೆಯು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

EPFOEPF pension benefitsEPF PensionEPFO New Rules

Trending News