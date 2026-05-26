EPFO New Update: ಇಪಿಎಫ್ಒ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆಯೇ ತಾವು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯುಎಎನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣವು ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯುಎಎನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುಎಎನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದ/ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?
ಯುಎಎನ್ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಯುಎಎನ್ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಂದಾದಾರರು ಸ್ವತಃ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು, ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೊಡುಗೆ ಠೇವಣಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದು.
ಯುಎಎನ್ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಹಂತ-1: ಮೊದಲಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಹಂತ-2: ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ
ಹಂತ-3: ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಗೋಚರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಹಂತ-4: ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ಹಂತ-5: ನಿಮ್ಮ UAN ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಹಂತ-6: ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸುವ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಂತ-7: ನಂತರ OTP ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಹಂತ-8: ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಹಂತ-9: ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ-10: ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ-11: ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಮಾಲೀಕರ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ಬಾರಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ-12: ನೀವು ಆರು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2016 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ, ನಿಮ್ಮ UAN ನಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ID ಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ತ್ವರಿತ ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ✅ ಎಂಬ 3 ನಿಮಿಷ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ EPFO ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಎನ್ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯನ್ನು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ:-
Watch this quick step-by-step guide to learn the latest process to de-link an incorrect Member ID from your UAN with ease. ✅
— EPFO (@officialepfo) May 25, 2026