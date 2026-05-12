EPFO Pension Hike: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಸ್-95 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
EPF 95 Pension Hike: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 1995 (EPS-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1,000 ದಿಂದ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯಬಹುದು? ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಇಪಿಎಸ್ ಚಂದಾದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000 ವರೆಗಿನ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂತ್ರ:
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ × ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು) ÷ ಸೇವಾ ಅವಧಿ
ಈ ಸೂತ್ರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
₹15,000 ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರ ಇಪಿಎಸ್-95 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು?
₹15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೇವಾ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 10 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ ₹2,149.9 ಪಿಂಚಣಿ, 15 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ ₹3,214.3 ಪಿಂಚಣಿ, 20 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ ₹4,714.3 ಪಿಂಚಣಿ, 25 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ ₹5,785.7 ಪಿಂಚಣಿ, 30 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಗೆ ₹6,857.1ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ₹1,000 ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂತ್ರದಡಿ ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ 7,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರಿಗೆ 1,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ 1,000 ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ₹1,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು ₹10,000 ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,500 ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ₹11,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವವರು ಈಗಾಗಲೇ ₹1,500 ದಾಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ₹2,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹11,000 ದಿಂದ ₹15,000 ಗಳಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹2,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ₹2,500 ಏರಿಕೆ: ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹10,000 ದಿಂದ ₹14,000 ರವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹2,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ₹3,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹10,000 ರಿಂದ ₹14,000 ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನೌಕರರು ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ₹3,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.