EFPO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಪಿಎಫ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ! ಏನದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?

EPFO Updates: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ನಂತರ, 'ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ' ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಫ್ಎಟಿ) ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಯುಎಎನ್ ಅನ್ನು ದೂರು ಮತ್ತು ದೋಷ-ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ET ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (UAN) ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು EPFO ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ EPF ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (ELI) ಪಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPF ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನವೀಕರಣದಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು?
UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ EPF ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ 3 ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. FAT ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನೇರ UAN ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
UAN ಏಕೆ ಬೇಕು?
ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಮತ್ತು ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸದಸ್ಯರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಪಿಡಿಎಫ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇ-ಯುಎಎನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
UAN ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹಂತ 1: UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ UAN ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ.
ಹಂತ 2: ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಬೈಲ್, ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: ' SEND OTP ' ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ OTP ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹಂತ 4: ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ.
ಹಂತ 5: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 6: ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, UAN ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ SMS ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.