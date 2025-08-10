English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EFPO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಪಿಎಫ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ! ಏನದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?

EPFO New Rules: ದೇಶಾದ್ಯಂತ PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ PF ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನು? ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 10, 2025, 08:46 AM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ
  • ಯುಎಎನ್ ಅನ್ನು ದೂರು ಮತ್ತು ದೋಷ-ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ :ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಹಣ ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
DA
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ :ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಹಣ ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ... 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon7
bigg boss
ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ... 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
camera icon6
How to prepare homemade face pack
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
ಪುನೀತ್‌ ನಟನೆಯ ಅಜಯ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಈಗ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ಸುಂದರಿ
camera icon10
actress anu mehta
ಪುನೀತ್‌ ನಟನೆಯ ಅಜಯ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಅನು ಮೆಹ್ತಾ ಈಗ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ಸುಂದರಿ
EFPO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಪಿಎಫ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ! ಏನದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?

 EPFO Updates: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ನಂತರ, 'ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ' ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಫ್ಎಟಿ) ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಯುಎಎನ್ ಅನ್ನು ದೂರು ಮತ್ತು ದೋಷ-ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ET ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (UAN) ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು EPFO ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ EPF ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (ELI) ಪಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPF ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನವೀಕರಣದಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು?
UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ EPF ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ 3 ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. FAT ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನೇರ UAN ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

UAN ಏಕೆ ಬೇಕು?
ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸದಸ್ಯರು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಅವರು ಪಿಡಿಎಫ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇ-ಯುಎಎನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

UAN ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಹಂತ 1: UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ UAN ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ.

ಹಂತ 2: ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಬೈಲ್, ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3: ' SEND OTP ' ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ OTP ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಹಂತ 4: ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಹಂತ 5: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ UAN ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 6: ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, UAN ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ SMS ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 

EPFOPFemployeesUANಇಪಿಎಫ್‌ಒ

Trending News