ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾದಿನ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೂರು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ :
2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿತ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವು ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 22, 2025 ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ :
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10-11 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಸ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂ. ಇದನ್ನು 7,500 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1,000 ರೂ. ನಿಂದ 7,500 ರೂ. ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 3,000 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು.
ಮೂರನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ: ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನುಷ್ಠಾನ :
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ನವೀಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಟಿಎಂ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸರಳ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸರಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.