EPFO Updates: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು EPFO 3.0 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ATMಗಳ ಮೂಲಕ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ATMಗಳ ಮೂಲಕ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತೆ ಸರಳ ವಹಿವಾಟು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ EPFO 3.0 ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ATMಗಳ ಮೂಲಕ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು UPI ಮೂಲಕ PF ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಹ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಪಿಎಫ್ ಎಂಬುದು ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸರಳೀಕರಿಸುವುದು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಹಣ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಲುಪಲು 2-3 ದಿನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆಯು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದನ್ನ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.