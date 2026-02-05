English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO News: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಎಫ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 5, 2026, 08:29 AM IST
  • ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದ 12% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಬಹುದು.

EPFO ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ: ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೇವೆ

EPFO Update: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ  (EPFO) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನವೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುಲು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್‌ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು  ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಇಡೀ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ​​ಸೇವೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Indira Food Kit: ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್: ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ?
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಸೇವೆ- ಯುಪಿಐ ಮುಖಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು 3 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ  ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಕೈ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ:
ಪಿಎಫ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸೇವೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಗತ್ಯಗಳು, ವಸತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದುಬೈ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ʼಚಿನ್ನʼ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ..!

ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ದಾಖಲೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

