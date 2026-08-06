ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ?
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ದ ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹15,000 ದಿಂದ ₹25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಹ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹15,000 ದಿಂದ ₹25,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿ ಎಂದರೆ ಏನು?
ವೇತನ ಮಿತಿ ಎಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ. ಇದರಲಿಲ ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಮಿತಿಯು ₹15,000 ಆಗಿದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಇದನ್ನು ₹25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಹ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ:
ವೇತನ ಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಈ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಆರ್ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?
ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿಯಮವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
* ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
* ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹15,000 ದಿಂದ ₹25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
* ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
* ಇಪಿಎಫ್ಒ 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
* ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ₹25,000ದವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
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