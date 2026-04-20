  • EPFO CITES 2.0: UPI ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ತ್ವರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್!

EPFO CITES 2.0: UPI ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ತ್ವರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್!

EPFO Update: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅವತಾರದ ಅನಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಕಾತರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 20, 2026, 01:55 PM IST
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ IT ವ್ಯವಸ್ಥೆ CITES 2.0
  • ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ CITES 2.0

EPFO CITES 2.0: UPI ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ತ್ವರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್!

EPFO CITES 2.0: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು‌ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಕ್ರಮವು 
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಐಟಿ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (CITES) 2.0 ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಯುಪಿಐ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ:
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾದ ನಿಧಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯುಪಿಐ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾರಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಯುಪಿಐನೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ:
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ನವೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ UPI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣದಂತೆಯೇ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ ಚಂದಾದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ UPI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ EPF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 75% ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಉಳಿದ 25% ಅನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0:
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶತಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. UMANG ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊಸ, ಸ್ವತಂತ್ರ EPFO ​​ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

CITES 2.0 ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌:
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನವೀಕರಣವು CITES 2.0 ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಹಳೆಯ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಸಿಐಟಿಇಎಸ್ 2.0 ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಸದಸ್ಯರು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, CITES 2.0 ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವೆಂದರೆ, ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಹಕ್ಕು ಇತ್ಯರ್ಥ, ಪಿಂಚಣಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ. 

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ CITES 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ  ಐದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂತಿಮ ಭಾಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:‌
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇರವಾಗಿ ಭೀಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುಪಿಐ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗ:
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ​​ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ.

2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ "ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ" ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವೆ. ಶತಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ನಗದಿನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿಯತ್ತ ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ UPI ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಹೊಸ ಸೇವೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಗತ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

