ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ನತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ರಯರು UAN ರಚಿಸುವುದು, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇಪಿಎಫ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆ:
EPFO ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (UAN) ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ UMANG ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ UAN ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. UAN ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸದಸ್ಯರು UMANG ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ EPF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
UMANG ऐप के माध्यम से अब आप अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) अलॉट, एक्टिवेट और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। UAN प्राप्त होने के बाद EPFO की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाना और भी आसान हो जाता है। आप अपना EPF बैलेंस देख सकते हैं, पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, pic.twitter.com/1QMHJyufzD
— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) September 4, 2026
UMANG ಮೂಲಕ ಹೊಸ UAN ರಚಿಸಿ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
UMANG ಮೂಲಕ ಹೊಸ UAN ರಚಿಸುವ ಸೌಕರ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಯುಎಎನ್ ರಚಿಸಲು ಸದಸ್ಯರು ಮಾನ್ಯ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್, ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
UMANG ಮೂಲಕ ಹೊಸ UAN ರಚಿಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಹಂತ-೧ : ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ಹಂತ-೨ : ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ “UAN ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ” ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆುಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-೩ : ನಿಗದಿತ ಜಾಗದ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ, OTP ಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ.
ಹಂತ-೪ : ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಹಂತ-೫: ನಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ UAN ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ UAN ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಂತ-೬ : ಬಳಿಕ, ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ಹೊಸ UAN ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಯುಎಎನ್ ರಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ UAN ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
* ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ UAN ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು UMANG ನಲ್ಲಿ “UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
* ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ UAN, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
* OTP ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು UIDAI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
* ಯಶಸ್ವಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು SMS ಮೂಲಕ UAN ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
* EPFO ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.