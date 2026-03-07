EPFO: ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

EPFO: ನೌಕರರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 8.25% ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು EPFO ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.
ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ, ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದು ಮೂಲ ಮೊತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಧಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉಳಿತಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಮೇಲೆ ಶೇ. 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ:
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 8,250 ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1,08,250 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ರೂ. 41,250 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 41,250 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಾಸಿಕ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರೆ.. ಬಡ್ಡಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 82,500 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು 10,82,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೊಡುಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೀರಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು.