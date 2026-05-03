EPFO E Praapti: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣವು ಇಪಿಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.
EPFO E Praapti News: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ಬಿಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ (EPFO E Praapti) ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್, ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು (EPFO E Praapti Benefits) ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ನೂತನ ವೇದಿಕೆಯು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಂದರೇನು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೌಕರರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್, ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನೌಕರರಿಗೆ ಕಂಪನಿ, ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಎಚ್ಆರ್) ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಈ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೌಕರರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖವನ್ನೂ ನೋಡದೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ (PF withdrawal) ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಐಡಿ ಮರೆತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನೀವು ಹಳೆಯ ಐಡಿಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರೆ, ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.