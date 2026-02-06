English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ʼಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ʼ.. 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

EPF Corpus Update: ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವ ಠೇವಣಿ ಹಣಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಂಥ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಅಪರೂಪವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 6, 2026, 12:17 PM IST
  • ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
  • ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳೇನು?
  • ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು

EPF Corpus Update: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EPF ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ, ಅಂದರೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಹಾಗು EPS ಮೂಲಕ ಬರುವ ಪಿಂಚಣಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು. 

ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 

ವೇತನ ₹ 50,000 ಇದ್ದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದ್ದು 30 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆ 1,825 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಹಣ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ (ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ) 2,59,41,394 ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನಿಮ್ಮ ಹಳೇ PF ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? HR ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

EPF ಎನ್ನುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ (ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ- EPFO) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಅವರ EPF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 8.25ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು:
EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ: ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೇವೆ

ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು EPF ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳೇನು?
ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. 
* ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
* ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು/ಕಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು
* ಮೂರನೆಯದಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಕೂಡ EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

