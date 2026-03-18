EPFO ಇಪಿಎಸ್-95‌ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು

EPS-95 Pension Hike News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ಯ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾದ 1995 ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕೂಗು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ (ಮಾ. 16) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಂಗಳವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 17, 2026) ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಪಿಎಸ್- 1995 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ₹1,000 ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ 'ಅನುದಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳು (2026-27)' ಕುರಿತ 15 ನೇ ವರದಿಯಲ್ಲೂ, 1995 ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹1,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಣನೀಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಂದ ಹಲವಾರು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಸುಧಾರಣೆ.. ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
15 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ 1995 ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 1.16 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ. 1.16 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 1,000 ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒದಗಿಸಲಾದ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲವೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
* ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸದ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ.
* ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ-1995 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಚಿವಾಲಯವು ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
* ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇಂದಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಯೋಜನೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣ: ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ₹42,500!
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ-ಹೋರಾಟ:
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 1995 ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ₹1,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.