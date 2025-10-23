English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಚಿತ ವಿಮೆ ನೀಡಿದ EPFO!

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಚಿತ ವಿಮೆ ನೀಡಿದ EPFO!

Free life insurance: EPFO ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 23, 2025, 10:38 AM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
  • EDLI ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1976 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
  • ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಚಿತ ವಿಮೆ ನೀಡಿದ EPFO!

Free life insurance: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. EPFO ​​7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಹೊಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೌಕರರ ಠೇವಣಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ (EDLI) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. EPFO ​​ತನ್ನ 237 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, PF ಚಂದಾದಾರರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

EDLI ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1976 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ.186 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೂ. 50,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಮೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನದ 0.5% ಅನ್ನು EDLI ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 75 ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, EPFO ​​ನ ಹೊಸ 'ಡೋರ್‌ಸ್ಟೆಪ್' ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ, EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (DLC) ಅನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. IPPB ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. EPFO ​​ಈ ಸೇವೆಗೆ 50 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ DLC ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ 60% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ... ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು!‌ ಈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

EPFO new insurance schemeEDLI scheme benefits for employeesFree life insurance for government employeesಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಹಿತ ಜೀವ ವಿಮೆ

