English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಅಲ್ಲ !ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುವುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ರೀತಿಯ ಪೆನ್ಶನ್ !

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPS ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 10, 2025, 11:27 AM IST
  • ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPS ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ
  • ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
  • ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4% ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ! ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ನಿಶ್ಚಿತ
camera icon7
Gajakesari Rajayoga
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ! ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ನಿಶ್ಚಿತ
ಹಾವುಗಳ ಬದ್ದ ವೈರಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು..! ನಿಮ್ಮ‌ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು
camera icon6
Snake Plants
ಹಾವುಗಳ ಬದ್ದ ವೈರಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು..! ನಿಮ್ಮ‌ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು
ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
camera icon9
Weird habits of Bollywood celebrities
ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!
camera icon6
V.Shataram
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!
ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಅಲ್ಲ !ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುವುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ರೀತಿಯ ಪೆನ್ಶನ್ !

10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ವಿಧದ ಪಿಂಚಣಿ  ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

Add Zee News as a Preferred Source

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPS ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಯಸಿದರೆ, 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4% ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಸರ್ಕಾರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

ಆರಂಭಿಕ ಪಿಂಚಣಿ :10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ  50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ,  ಆರಂಭಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಿಧವೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಪಿಂಚಣಿ  : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಪಿಂಚಣಿ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಮೂರನೇ ಮಗುವಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಂಗವಿಕಲ ಪಿಂಚಣಿ : ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ, ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕೊಡುಗೆಯ ಷರತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  PMJJBY and PMSBY Scheme: ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆ..! ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವ ವಿಮೆ

ಅನಾಥ ಪಿಂಚಣಿ : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ  25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  ಈ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅನಾಥ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ನಾಮಿನಿ ಪಿಂಚಣಿ:  ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಮಗು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ನಾಮಿನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಅವಲಂಬಿತ ಪೋಷಕರ ಪಿಂಚಣಿ:  ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವರ ಅವಲಂಬಿತ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಸತ್ತರೆ, ಚಂದಾದಾರರ ತಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

EPFOPF PensionpensionEPSEPS Pension

Trending News