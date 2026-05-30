EPS Pension Alert: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಇಪಿಎಫ್ಒ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಸೇವೆ ತಲುಪಿಸುವ ಹೊಸ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
EPS Pension Alert: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95)ಯು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಬಹುತೇಕ ಜನರದ್ದು. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 1995 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ 033-22029000 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ, 'ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, 033-22029000 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಅಂಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದರೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ईपीएस-95 पेंशनर्स ध्यान दें
अगर आप ‘जीवन प्रमाण पत्र’ जमा करने में असमर्थ हैं तो बस एक कॉल कीजिए ☎️ 033-22029000
डाक सेवक आपके घर आकर मुफ्त में ‘जीवन प्रमाण’ जमा करेगा।
आपकी सुविधा, हमारी जिम्मेदारी#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa pic.twitter.com/idgTLG7kDY
— EPFO (@officialepfo) May 28, 2026
ಇಪಿಎಸ್-95 ನಿಯಮ (EPS-95 rule):
ಇಪಿಎಸ್-95 ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ:
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಜೀವಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಐಡಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಪಿಎಸ್ 95 ಪಿಂಚಣಿ:
ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ 15000ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಒನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಯ 8.33 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ 95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.