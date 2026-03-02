EPFO ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣ: ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ₹42,500!

EPFO PF News: ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025- 2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 8.50%ರಷ್ಟು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು (ಮಾ. 2) ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ ಪಿಎಫ್ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇಕಡಾ 8.50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದ್ದು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ?
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 2025-2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.50 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ₹42,500!
ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು 8.50% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು ₹42,500 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು ₹53,000 ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಹಣ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ:
ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಸಭೆಗೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು 3.1 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತವಾಗಿ, 700,000 ಚಂದಾದಾರರು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾರದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಹಣವನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಶೇಕಡಾ 0.25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.