ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ EPFO:ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ (PF) ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ EPFO ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಈಗ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು (58 ವರ್ಷಗಳು) ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆ, ವಸತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹಲವಾರು ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು:
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ - 50% ವರೆಗಿನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮನೆ ಖರೀದಿ/ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ - 90% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ - PF ನ 50% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಗಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ :
ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಠೇವಣಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ನೌಕರರ ಹಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು ? :
ಸರ್ಕಾರವು ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ನಂಬಿಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ ಕೆಲಸವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಲವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.