  • ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ EPFO:ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ EPFO:ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ EPFO ಹಣ ವಿಡ್ರಾ  ಮಾಡುವ  ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 26, 2025, 05:31 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಸಿದ್ದತೆ
  • ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
  • ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ EPFO:ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ (PF) ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ EPFO ಹಣ ವಿಡ್ರಾ  ಮಾಡುವ  ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ  ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಈಗ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು (58 ವರ್ಷಗಳು) ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆ, ವಸತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹಲವಾರು ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು:
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ - 50% ವರೆಗಿನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮನೆ ಖರೀದಿ/ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ - 90% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ - PF ನ 50% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಗಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ : 
ಒಂದು  ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಠೇವಣಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ನೌಕರರ ಹಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ  ಬಳಸಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EMI ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಕ್ರಮ..! ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲೋನ್‌ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌

ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು ? : 
ಸರ್ಕಾರವು ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ನಂಬಿಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ ಕೆಲಸವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಲವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

