EPFO: ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್!‌

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು PF ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು.. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಖಾತೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಡಿಎ 10% ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 31 ಲಕ್ಷ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಉಳಿದ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೂ ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಡಿಎ 10% ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ
ಇದರ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು 31.86 ಲಕ್ಷ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,903 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 1000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಖಾತೆಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30.52 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ಇವು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸದ ಖಾತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಸಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಈ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆ ಮೊತ್ತವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.