ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು EPF ಮತ್ತು EPS ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು PF ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 58 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 9.25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ?
2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 8.25. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇ. 9.25ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವು 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಾಭ
ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 9.25 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ₹ 6 ಲಕ್ಷ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ಶೇ. 9.25 ರ ಹೊಸ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 55,000 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶೇ. 8.25 ರ ದರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಿಎಫ್ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪರವಾಗಿ 12 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಿಎಫ್ ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ 12 ಪ್ರತಿಶತದಲ್ಲಿ, 8.33 ಪ್ರತಿಶತವು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 3.67 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ (ಇಪಿಎಫ್) ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ ಪಿಂಚಣಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿಧಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಸಂಬಳ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ.
ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೇವೆ: ನಿಮ್ಮ UAN ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 011-22901406 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ. ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ SMS ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಉಮಾಂಗ್ ಆಪ್: ನೀವು ಉಮಾಂಗ್ ಆಪ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
SMS: ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ EPFO ಸಂಖ್ಯೆಗೆ SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.