EPFO Interest Update: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 8.25% ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಮಿತಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷವೂ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 8.25% ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಡ್ಡಿ ಬದಲಾಯಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷವೂ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 8.25% ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಅವೆಂದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಯುಟಿ ಪುದುಚೇರಿಯಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಕಡಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಒಳಹರಿವಿನ 45 ರಿಂದ 65% ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 45% ರಷ್ಟು ಇತರ ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 5 ರಿಂದ 15% ರವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 5% ವರೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವು EPFO ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಭೆ:
2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ "ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಸಿಬಿಟಿ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. 13 ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ, ಸರಳೀಕೃತ ನಿಯಮವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು (ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ), ವಸತಿ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು" ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.