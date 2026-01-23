EPFO ಮಹತ್ವದ ನಡೆ: ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ

EPFO 3.0: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಏನಿದು ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0?
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ನೌಕರರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮದೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ...
ಹೌದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದಲೂ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ, ಎಟಿಎಂ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನೂ ಸಹ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಣ್ಣ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ EPFO 3.0 ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗಿಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ನಿಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ವಹಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.