PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ..

EPFO: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಟಿ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸದೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಠೇವಣಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ (ಇಡಿಎಲ್ಐ) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆಯೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವವರೆಗೆ.. ಈ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ.. ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾ ನೆರವು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೂ, ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕನಿಷ್ಠ, ನಾಮಿನಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ನಾಮಿನಿ ಈ ಕ್ಲೇಮ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ 5IF ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ EPFO ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ನಾಮಿನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಮಿನಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.
ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮರಣದ ಹಿಂದಿನ ಕೊನೆಯ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. (ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ X 35) + ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿಯ 50% (ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 1.75 ಲಕ್ಷ). ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ರೂ. 7 ಲಕ್ಷ ಮೀರಬಾರದು.
