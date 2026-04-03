English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
EPFO ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯೋದು ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯಲ್ಲಿ EPF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ನಂಬರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 3, 2026, 03:50 PM IST
  • PF ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್
  • ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.
  • EPF ಕ್ಲೈಮ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

EPFO News: ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ EPF ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ನೂರೆಂಟು ವಿಘ್ನ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ PF ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೀಗ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ PF ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ EPF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ PF ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ PF ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರ ಹಣ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

EPF ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಲಾಭವೇನು?
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು EPF ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಪಿಎಫ್‌- ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೂ ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೌಕರರು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎನಿಸಿದಾಗ ಈ ನಿಧಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ  ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಾಡಲು ಏನೇನು ಕಡ್ಡಾಯ?
>> ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
>> ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು PAN ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು UAN ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
>> UAN ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. 

ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
* ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
* ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ (ಫಾರ್ಮ್-31, 19, 10ಸಿ, 10ಡಿ).
* ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 
* ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

EPF ಕ್ಲೈಮ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
EPF ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೊದಲು UAN ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

EPFOPF ClaimUANEPFO NewsPF Online Claim

Trending News