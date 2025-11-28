English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಿಎಫ್ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ EPFO ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ! ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಈ ಲಾಭ

ಪಿಎಫ್ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ EPFO ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ! ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಈ ಲಾಭ

ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ತನ್ನ 73 ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ನೌಕರರ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ - 2025 (EES 2025).

Written by - Ranjitha R K
  • PFನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು.
  • ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು?

ಪಿಎಫ್ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ EPFO ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ! ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಈ ಲಾಭ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು EPFO ​​ಜಂಟಿಯಾಗಿ PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು PF ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ PF ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ತನ್ನ 73 ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ನೌಕರರ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ - 2025 (EES 2025). 

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ವಿಫಲರಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೋನಸ್ ! ಶೇ. 800 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ?

ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು? : 
ಜುಲೈ 1, 2017 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರ ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಆದರೆ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರುವುದು ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು : 
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅನುಸರಣೆಯ ಕೊರತೆಯ ಹೊರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಆಗಿಲ್ವಾ... ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಾಲು ಮನ್ನಾ : ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಾಲನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7A, 26B ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಇನ್ನೂ ಪಿಎಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. 

