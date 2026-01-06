English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ..

LIC Premium from PF Account: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 6, 2026, 08:11 AM IST
  • LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
  • ಖಾಸಗಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.
  • EPFO ​​ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು PF ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯ.

LIC Premium from PF Account: ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಆತಂಕಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು(LIC) ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತಿರರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಒಂದಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ LIC ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ (PF) ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO) ನೀಡಿದೆ. 

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO) ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈಗ  (PF) ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ನೀಡುವ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್‌ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

EPFOನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ?
EPFO ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 68(ಡಿಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,  EPFO ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಖಾತೆಗಳಿಂದ LIC ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಇರುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಏನು?
ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ EPFO ​​ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು PF ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ತಿಂಗಳ ಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ LIC ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. LICಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ. 

PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ PF ಖಾತೆಯಿಂದ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವು ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ EPFO ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹5000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

ಈ ರೀತಿ EPFO ಖಾತೆಯಿಂದ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು  ಬಯಸಿದರೆ ಮೊದಲು Form 14 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. LIC ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು EPFO ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು,  EPFO ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆವೈಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ LIC ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದಂದು PF ಖಾತೆಯಿಂದ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ  ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ, LIC, EPFO, PF ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

