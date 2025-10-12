English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ..

EPFO Rules: ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ...  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 12, 2025, 02:35 PM IST
  • ಪಿಎಫ್ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ಮೊದಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
  • ಪಿಎಫ್ ನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ..

EPFO Rules: ಪಿಎಫ್ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿವೃತ್ತಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಬೇರೆಡೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೀವು ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? - ನೀವು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಿಎಫ್‌ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿವೆ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕಿದೆ. 1952 ರ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹಿಂಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರೇ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಪಿಎಫ್ ನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳು - ಪಿಎಫ್ ನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು.

ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? - ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೀವು ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಹಳೆಯ ಹಣ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವವರೆಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ನಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್..ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ...!

ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆಯೇ? 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸಿ. ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ. ನೀವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಬಳಸಿ. ನೀವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದರೆ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

