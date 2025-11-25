English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ: ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್

EPFO NEWS: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪಿಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಮಹಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  '​​ಉದ್ಯೋಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ 2025' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.  ಇದು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 25, 2025, 10:41 AM IST
  • ಇಪಿಎಫ್ಒ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ: ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್

EPFO new PF scheme: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) 73ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ಮಹತ್ವದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಅದುವೇ "ನೌಕರರ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ 2025". ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ' ಆಗಿದು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪಿಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

ನೌಕರರ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ 2025 ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? 
ಇಪಿಎಫ್ಒ ​​ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಧಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ 2025 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 01, 2025 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಎ, 26 ಬಿ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಮೂಲ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ 30-34% ಹೆಚ್ಚಳ

ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? 
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನೌಕರರ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ 2025 ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವು ಜುಲೈ 01, 2017 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರ ನಡುವೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ  ಇಪಿಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ  ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಿಎಫ್‌ನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ?
ಈ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿಗಳ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ₹100 ನಾಮಮಾತ್ರ ದಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬೀರಿತ್ತು.

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನೌಕರರು, ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆ, ಏನದು?

ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ? 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ 12% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪೂರ್ಣ 12% ಕೊಡುಗೆ ಅವರ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯ 12% ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: 3.67% ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಮತ್ತು 8.33% ಇಪಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ) ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ₹15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು ₹1,800 ಠೇವಣಿ (ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು ₹2,400 ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

EPFOepfo new schemeEPFO PFPFpension

