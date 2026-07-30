E-PRAAPTI Website: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸದಿದ್ದಾಗ ಆ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) E-PRAAPTI Websiteನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
EPFO ಈಗ E-PRAAPTI ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ಯುಎಎನ್ (UAN) ಖಾತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ UAN ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ E-PRAAPTI ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಆಗಿರುವ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು EPFO ಈ ವಿಶೇಷ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ E-PRAAPTI ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಸದಸ್ಯರ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಎನ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಸಂಗತಿ:
ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಳೆಯ PF ಖಾತೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಸದ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮೇಲಿನಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
* ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
* ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾರದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
* ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ KYC ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮೂನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
* ಹಳೆಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
* ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
* ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ಕಚೇರಿ ಅಲೆಯುವ ಜಂಜಾಟವೂ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಧಾರ್ ಒಂದೇ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು E-PRAAPTI ಎಂಬ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.