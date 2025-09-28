ಇನ್ಮುಂದೆ PF ಹಣ ಪಡೆಯೋದು ಸುಲಭ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ PF ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!

EPFO New Rule 2025: ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು EPF ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬಹುದು. ಈಗ, EPFO ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?
• ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ನೀವು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
• 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೆಲವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
• ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
• ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ 50% ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
• ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ PF ನ 90% ಅನ್ನು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಬಯಸದ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ (ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್)ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.