EPFO Voluntary PF Contribution: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಯೋಜನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯದ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಏನದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ:
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೊಡುಗೆ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವೇತನ ಕಡಿತ:
ವೇತನದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ 12% ಸಂಬಳ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರಿದು, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ 'ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆ' ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣಿತ 12% ಕಡಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಈ ನಿಯಮದ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ನೀವು ಮೂಲ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಪಾವತಿಸು ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿಯು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆ:
ಪಿಎಫ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ 12% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದರದ 12% ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೈಜ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಅಧಿಕ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು:
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ ₹15,000 ಮೀರಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೇವಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 26(6) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಹಾಯಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಎಪಿಎಫ್ಸಿ) ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರ್ಪಿಎಫ್ಸಿ) ಅವರಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.