ATM/UPI ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ

EPFO News: ATM ಅಥವಾ UPI ಮೂಲಕವೂ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:28 PM IST
  • ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು 7 ರಿಂದ 10 ದಿನ ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆಗಬಹುದು.
  • ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ATM ಮತ್ತು UPI ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
  • 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು EPFO ​​ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ATM ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

EPFO New Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆ EPFO 3.0 ಅನ್ನು ಶುರುಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ​​ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಕಡೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು 7 ರಿಂದ 10 ದಿನ ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈಗ‌ ನೌಕರರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು ATM ಮತ್ತು UPI ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ EPFO ​​3.0 ಎಂಬ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಈ ಸೇವೆ 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು EPFO ​​ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ATM ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ATM ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೌಕರರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..

ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು?
ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.  ಆ ಖಾತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನದ ಕನಿಷ್ಠ 12% ರಷ್ಟು ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಸದಸ್ಯರಾದಾಗ, ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಸದಸ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. EPFಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಯ 8.33% ಅನ್ನು EPSನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ EPSಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ATMನಿಂದ  PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನುಮೋದಿತ ATMಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
* ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ATM ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
* ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅನುಮೋದಿತ ATMಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. 
* ATMನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ EPFO ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ (UAN)ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. 
* ATM ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು.
ನಂತರ ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ATMನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

UPIನಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
UPI ಬಳಸಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು UPIಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.‌ ನಂತರ EPF ಸದಸ್ಯರು GPay, PhonePe ಮತ್ತು Paytm ನಂತಹ UPI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ PF ಖಾತೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 

ATM ಮತ್ತು UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
EPFO 3.0 ಜಾರಿ ನಂತರ ATM ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 50%ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.‌ UPI ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ

PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಷರತ್ತುಗಳೇನು?
>> ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲು 90% ಮೊತ್ತ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 
>> 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ​​ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
>> ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
>> ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ 75% ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
>> 7 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ 50% ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ.
 
ವಿತ್ ಡ್ರಾಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೆ?
* ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ  PF ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
* ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 

EPFO 3.0 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊಸದಿರುತ್ತದೆ?
>> ಇದು 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 
>> ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
>> ಪಿಎಫ್‌ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ EPFO ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
>> ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. 
>> ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗಳು ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. 
>> ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
>> ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
>> ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

