ನಿಮ್ಮ ಹಳೇ PF ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? HR ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

EPFO PF Transfer News: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಆರ್ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವುದುಂಟು. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಈಗ ಹೆಚ್ಆರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಅವರ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ/ಹೆಚ್ಆರ್ ಹಿಂಜರಿಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಿಸುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನೀವೀಗ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಎಚ್ಆರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಹಳೇ ಕಂಪನಿ HR ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಆರ್ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿನಂತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಳೇ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ಒ KYC ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ UAN ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ HR ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಗೆ HR ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಹಂತ 1:
ಮೊದಲು, 'ಏಕೀಕೃತ ಸದಸ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್' ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
ಹಂತ 2:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ 'ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು' ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 'ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ - ಒಬ್ಬ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ (ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿನಂತಿ)' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3:
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹಂತ 4:
'ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ' ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 5:
ನಿಮ್ಮ UNA ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು 'OTP ಪಡೆಯಿರಿ' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ HR ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಆರ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (HR) ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.