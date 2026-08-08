/EPFO Big Update: ಪಿಎಫ್ ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

EPFO New Rules 2026: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಅಂದರೆ EPF ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ (EPFO) 2026ರಡಿಯಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆ, ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ನಾಮಿನೇಷನ್, ಕ್ಲೇಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ PF ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ EPF Scheme 2026 ಹಳೆಯ 1952ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬದಲಿಸಿದೆ.
PF ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ PF ಹಣವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ PF ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ PF ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 75%ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಉಳಿದ 25% ಹಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ PF ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯಲು 12 ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
PF ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಸರಳ
ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ PF ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಗತ್ಯಗಳು, ವಸತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ PF ಮುಂಗಡ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳ EPF ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ PF ಹಣವನ್ನ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ PF ಹಣ ಬಳಸಬಹುದು
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ, ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣದಂತಹ ವಸತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಸತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ತಿಂಗಳ EPF ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಾಮಿನೇಷನ್ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್
EPFO ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ PF Nomination ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದೆ. ಭೌತಿಕ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. PF ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. EPFO ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ e-Nomination ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
PF ಕ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ?
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ PF ಕ್ಲೇಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. PF ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನ 20 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ PF ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಬದ್ಧವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
PF ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ EPF ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ PF ಕೊಡುಗೆ ಮೂಲ ವೇತನದ 12% ಆಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರೂ ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ₹15,000 ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕೊಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ PF ಹಣವನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ PF ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ UAN, KYC, Aadhaar ಸಂಪರ್ಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ಮತ್ತು Nomination ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ EPFO ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ EPF Scheme 2026 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ PF ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು, PF ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.