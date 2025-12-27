English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ..! PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್

ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ..! PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್

EPFO new rules : ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಿಎಫ್ 3.0 ಎಂಬ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 27, 2025, 12:16 PM IST
  • ಮೊದಲು, 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿತ್ತು
  • ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ..! PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್

EPFO new rules: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಿಎಫ್ 3.0 ಎಂಬ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ವರದಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರವು ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ

ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮಿತಿ
ಹಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ 25 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನೀವು 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌! ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ..

ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರವೇ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ, 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಕಡಿತದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ.
ಹಿಂದೆ, ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಾಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉಳಿದ 25 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಥವಾ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 12 ತಿಂಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮೊದಲು, 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ 5 ಬಾರಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

EPFO New RulesEPFO WithdrawEPFO Balanceemployes epfoಎಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು

