EPFO New Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ದೋಷಪೂರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ನಿಖರವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ದೋಷಗಳು ಸದಸ್ಯರ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರಲು, ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನರ್ಹ ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೋಷಗಳು ಯಾವುವು... ಅರ್ಹ ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ...
ಅನರ್ಹ ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೋಷಗಳು:
ಅನರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಘೋಷಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೇಳಿದೆ. ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಯಿಂದ (ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 10) ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ (ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹ ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೋಷಗಳು:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಿ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಖರವಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಿಧಿಗಳ ಭೌತಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಕ್ರಮವು ತಪ್ಪಾದ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೌಕರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.