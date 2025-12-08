EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ ಪತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

EPFO Pension Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಅಡಿ ನೀಡುವ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೌಕರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ EPFO ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಯಾವ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಮೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವಿವಾಹವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಆತ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಅದು ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ, ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾರು ಮೊದಲು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಎರಡೂ ವಿವಾಹಗಳು ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ: ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾಳಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು
ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅನುಕ್ರಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಾನ್ಯ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರವೂ, ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ (DoPPW) ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ (EPFO ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದ) ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅವರ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು (ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು 2021ರ ಅಡಿ).
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ATM/UPI ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು ವಿವಾಹದ ಕಾನೂನು ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಗಮ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹದ ಸಿಂಧುತ್ವ, ವಿವಾಹದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.