ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು? EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

EPFO: EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡದೇ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿಹಾರ ತಂದಿವೆ.
ಹಿಂದೆ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದು, ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ EPFO ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ! ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು..
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಂತೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 75% ವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 100% ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ PF ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ EPFO ನೀಡಿದೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಬಾರಿ, ಮದುವೆಗಾಗಿ (ಸ್ವಂತ, ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ) 5 ಬಾರಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಹ 5 ಬಾರಿ PF ಹಣ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ 75% ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 25% ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಂತೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ! ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು..
EPFO ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುತೇಕ PF ಖಾತೆಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ₹50,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 8.25% ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.