EPFO New Rules: ಖಾಸಗಿ ಪಿಎಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್-ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಪಿಎಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೌಕರರ ಮುಖ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೌಕರರ ವೇತನದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ 12% ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಇಪಿಎಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ 12% ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ, 8.33% ಇಪಿಎಫ್ಒನ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗೆ (ಇಪಿಎಫ್ -95) ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 3.67% ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ 12% ಅನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ-ಯುಎಎನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ:
ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಎಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:-
* ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ:
ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕಂಪನಿಯ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
* ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
* ಪಾರದರ್ಶಕತೆ:
ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
* ಸಕಾಲಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥ:
ನಿವೃತ್ತಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ಮುಂಗಡ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಇಪಿಎಫ್ಒದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಕಾರ, ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನೌಕರರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ (RPFC) ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ಪೋರ್ಟಲ್ EPFiGMS ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು.
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