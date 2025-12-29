English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಇಪಿಎಫ್‌, ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

EPFO New Rules: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ- ಇಪಿಎಫ್‌ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 29, 2025, 10:51 AM IST
  • ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪರಿಹಾರ
  • ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು 2025ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು

EPFO New Rules 2025: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) 2025ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಏಳು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, EDLI ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೊಂದಲ, ಕ್ಲೈಮ್‌ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 4% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪ್ರವೇಶ: 
2025 ರ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ಅಂಶ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪ್ರವೇಶ. ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 

EDLI ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ: 
ನೌಕರರ ಠೇವಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಮಾ (EDLI) ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. EDLI ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಚನೆಯು ಗರಿಷ್ಠ EDLI ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ₹7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಮೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಪಿಂಚಣಿ, ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಾಗುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ:
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು 2025, ತ್ವರಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನರಿತ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹಳೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು 2025 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ನಿಯಮವು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:‌ 
ನವೀಕರಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ (EPFO) ​​ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೌಕರರು ಈಗ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

