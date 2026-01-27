EPFO ಹೊಸ ಸೇವೆ: ಜಸ್ಟ್‌ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಯೇ UPI, ATMನಿಂದ‌ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು!

EPFO Selfie Activates UAN Account: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3,0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಹೊಸ ಸೇವೆಯಡಿ, ಈಗ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಯೇ ಪಿಎಫ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಫ್ಎಟಿ) ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಯುಪಿಐ, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಎನ್ ರಚನೆ:
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಯುಎಎನ್ ರಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುಎಎನ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೌಕರರು ಯುಎಎನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಯುಎಎನ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಯುಎಎನ್ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುಎಎನ್ ರಚಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಫ್ಎಟಿ) ಸೇವೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಯುಎಎನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಫ್ಎಟಿ) ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯುಪಿಐ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಯುಪಿಐ, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ, ಯುಪಿಐ, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ಹೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.