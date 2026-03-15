ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ಹೊರಬಿತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಓದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಒಂದೇ UAN ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು EPF ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯು ಅದೇ UAN ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಾಗಿ ಹೊಸ PF ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಖಾತೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವತಃ ಹಳೆಯ PF ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. PF ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು EPFO ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು EPF ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ EPF ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 8.25 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
EPFO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ UAN ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ - ಒಬ್ಬ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
'Generate OTP' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ನಂತರ, ನೀವು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹಳೆಯ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಸಬ್ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ..
ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.