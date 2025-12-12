ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ : ನೌಕರರ PF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ₹58,000

EPFO News: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶುಭಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೀಡುವ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಕೆ ಖಜಾನೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ₹58,000ವರೆಗಿನ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಳ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಚಿಂತನೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ವಿಚಾರ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪಿಎಫ್ ನೌಕರರ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅದರ ನೇರ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2025-2026 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 0.50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಫ್ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಶೇಕಡಾ 8.7ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನೌಕರರ PF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ₹58,000 !
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025-2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 8.75% ವರೆಗೆ ಏರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ 58 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. 2026ರ ಬಜೆಟ್ ವೇಳೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಳ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ನಂಬರ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.