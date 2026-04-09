EPFO Pension: ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

EPFO News: ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಸ್-‌95 (EPS-95) ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 9, 2026, 04:01 PM IST
  • ಇಪಿಎಸ್‌-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
  • ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ದಿಂದ ₹7,500 ಅಥವಾ ₹9000ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೋರಾಟ
  • ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾದವಿಯಾ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ.

EPFO Alert: ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈಗಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!
EPFO Alert: ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈಗಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!
EPFO Higher Pension: 2022ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯಡಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 99.2%ರಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾದವಿಯಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದ ಕಡೆಯ ದಿನ 2025ರ ಜನವರಿ 31ರೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 15.24 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 9ರೊಳಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 99.2 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಂಡವಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಫಾರ್ಮ್ 10D ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು (PPO) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೌಕರರು ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ 58 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಪಿಪಿಒಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೂರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ:
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 1995 (ಇಪಿಎಸ್ 95) ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 8.33 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೇಕಡಾ 1.16 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. 

EPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1995ರ ಇಪಿಎಸ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 32ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ 1995ರ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

