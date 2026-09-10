/EPF ಮುಂಗಡ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಿತಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮುಂಗಡ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮ ಬದಲು: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಸತಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು EPF ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ, ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿ 12 ತಿಂಗಳ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದವರೆಗಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 75%ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾನದಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಇಪಿಎಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 10 ಬಾರಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ, ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಬಾರಿ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಲು, ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು, ಗೃಹ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಕೂಡ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಈ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
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