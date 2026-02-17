English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • EPFO News: UAN ನಂಬರ್‌ ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ.. ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ!

EPFO News: UAN ನಂಬರ್‌ ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ.. ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ!

ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ 7738299899 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ EPFOHO UAN KYA ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 17, 2026, 11:13 AM IST
  • ಮರೆತುಹೋದ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು
  • PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ
  • ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Trending Photos

Weekly Horoscope: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಫಲ
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಫಲ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
camera icon6
Actor maadhavi
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
ಆರೋಗ್ಯದ ಗಣಿಯಾದ್ರೂ ಎಲೆಕೋಸು ಈ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ.. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌
camera icon6
Cabbage Side Effects
ಆರೋಗ್ಯದ ಗಣಿಯಾದ್ರೂ ಎಲೆಕೋಸು ಈ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ.. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ..!
camera icon6
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ..!
EPFO News: UAN ನಂಬರ್‌ ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ.. ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ!
file photo

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯಾದ ಪಿಎಫ್ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (UAN) ಅನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆತುಹೋದ UAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಏನಿದು UAN ಸಂಖ್ಯೆ?

UAN ಎನ್ನುವುದು 12 ಅಂಕಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು EPFO ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಗಳ PF ಹಣವನ್ನು ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಳು ದಿನ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್: ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲರ ಅರ್ಜಿ.!

ಮರೆತುಹೋದ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

EPFO ಸದಸ್ಯರ ಇ-ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿರುವ 'Important Links' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'Know Your UAN' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ ಬರುವ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್/ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ Show My UAN' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ 12 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೂ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ 'EPFO' ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿ 'Know Your UAN' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ 7738299899 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ EPFOHO UAN KYA ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

EPFO ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಂದ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
EPFO ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ KYC ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನವೀಕರಿಸಿ.
ನಂತರ 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು' ಟ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಕ್ಲೈಮ್ (ಫಾರ್ಮ್-31, 19, 10C, 10D)' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, UAN ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ 4 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕಿಂಗ್/ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್.!

ನಂತರ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ (ಫಾರ್ಮ್ 31) → ನೀವು ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ (ಫಾರ್ಮ್ 19) ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (ಫಾರ್ಮ್ 10ಸಿ) ನೀವು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

About the Author
forgotten UAN retrievalpf withdrawal onlineEPFO UAN recoveryUMANG app PF withdrawalhow to get UAN number

Trending News