Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /EPFO: OTP ಇಲ್ಲದೆಯೂ UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

EPFO: OTP ಇಲ್ಲದೆಯೂ UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

EPFO UAN: ನೀವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಯುಎಎನ್‌ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. 

Written ByYashaswini V
Published: Jun 06, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:25 AM IST
EPFO: OTP ಇಲ್ಲದೆಯೂ UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್, ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Karnataka News LIVE: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಟ... ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಾಪರ್ಸ್‌ ಲಿಸ್ಟ್
6 june 2026 kannada news6 min ago
2
karnataka result 202615 min ago
3
Car discounts in June 2026 India22 min ago
4
Kichcha Sudeep foreign bodyguard27 min ago
5
kiccha sudeep1 hr ago