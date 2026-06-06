EPFO UAN Activation Easy Way: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ)ಯ ಖಾತೆ ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಯುಎಎನ್ ಎಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು.
ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್) ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಟಿಪಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದುವೇ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ.
ಹೌದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಓ (EPFO) UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ UAN ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಮಾಂಗ್ ಆಪ್ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ಆರ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಉಮಾಂಗ್ ಆಪ್:
ಉಮಾಂಗ್ ಆಪ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಆಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ಆರ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ಆರ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯುಐಡಿಎಐನ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಹಂತ 1- ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 2- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'EPFO' ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತ ಪುಟವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ಹಂತ 3- ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು 'ನೌಕರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವೆಗಳು' ನಲ್ಲಿ 'UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ' ಅಥವಾ 'UAN ಚಟುವಟಿಕೆ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಂತ 4- ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 5- ಪರಿಶೀಲನಾ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು OTP ಜೊತೆಗೆ 'ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 6- ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಈಗ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 7- ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಪರಿಶೀಲನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. "UAN ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಟಿಪಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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