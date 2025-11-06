English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

EPFO PF Balance: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 6, 2025, 10:55 AM IST
  • ಬಹಳಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಈ ಮೊದಲು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು
  • ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್/ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕವೇ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

EPFO PF Balance Check: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಿಕೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿಧಿ. ಹಾಗಂತ, ಕೆಲಸ ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರೆಗೂ ಅದರತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಹಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ

ಈ ಮೊದಲು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಂತರವೇ ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಷ್ಟೇ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ (ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? 
ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಎಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ

ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್: 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಗ್ರಾಹಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 9966044425 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: 
ನೀವು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 738299899 ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶದ ಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿ. EPFOHO (ಸ್ಪೇಸ್)UAN (ಸ್ಪೇಸ್) ENG ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

PF balance checkPF BalanceEPFOPF accountEPF Account

